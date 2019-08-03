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Gaziantep'te drone ile et taşıdılar

Bir kebapçının etleri kasaptan drone ile taşıdıktan sonra mangalda pişirmesi renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 03.08.2019 - 16:31..
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Gastronomi kenti Gaziantep'te, pişireceği etleri kasaptan drone ile iş yerine uçuran Kebapçı Yalçın, drone'u adete bir çırak gibi kullandı, kasaptan drone'a bağlanan etler ve ciğerler Kebapçı Yalçın'a ulaştıktan sonra mangaldaki yerini aldı.

"DRONE'U BİR ÇIRAK GİBİ KULLANMAYA BAŞLADIK"

Farklı bir şeyler yapmak isterken akıllarına böyle bir fikir geldiğini belirten Kebapçı Yalçın, "Farklı bir şeyler yapmayı düşünürken aklımıza böyle bir fikir geldi. Daha önce de böyle bir şey yapmayı planlamıştık ama bugüne kısmetmiş. Drone da günümüz teknolojisinin bir parçası olduğu için drone'u bunun için kullandık. Gaziantep zaten bir gastronomi şehri ama biz de bu yolda şehrimize farklı bir şeyler katmak için böyle yaptık. Drone'u önce ciğerciye yolladık. Sonra ciğerci drone'a ciğerleri bağlayıp bize gönderdi. Biz de gelen ciğerleri mangalda pişirip farklı olmaya, drone'u bir çırak gibi kullanmaya çalıştık" dedi.

Gaziantep'te drone ile et taşıdılar

Gaziantep'te drone ile et taşıdılar

"CİĞER UÇUYOR"

Drone'da ciğeri gören vatandaşların da farklı tepkiler verdiğini söyleyen Kebapçı Yalçın, "Drone ile ciğer uçurduğumuzu gören vatandaşlar farklı tepkiler verdi. Havada ciğer var, kaleden ciğer geliyor diyenler hatta ciğer uçuyor diyenler bile oldu. Yani farklı ve güzel tepkiler aldık" diye konuştu.

Gaziantep'te drone ile et taşıdılar

Gaziantep'te drone ile et taşıdılar

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