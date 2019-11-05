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Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü

Nurdağı ilçesinde, freni boşalarak yol kenarındaki duvara çarpan tırın şoförü kurtarılamadı.

DHA | 05.11.2019 - 19:11..
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Nurdağı- Bahçe Karayolunun 10'uncu kilometresinde Başpınar Viyadüğü'nde meydana gelen olayda Mahmut Koyuncu, yönetimindeki otomobil lastiği yüklü tır, freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle devrilen tır'ın sürücüsü sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Koyuncu, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Koyuncu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mahmut Koyuncu’nun cansız bedeni hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü

Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü

Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü

Gaziantep'te duvara çarpan tırın şoförü öldü

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