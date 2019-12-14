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Gaziantep'te hırsızın foyası ortaya çıktı

Evin içerisinde para bulunan çantayı çaldıktan sonra tazı gibi koşan kadın, cezaevine götürülürken elindeki bastonla yürüdü.

İHA | 14.12.2019 - 15:30..
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir eve giren bir kişi içeride bulunan çantayı alarak, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 350 dolar ve bir miktar Türk lirasının bulunduğu çantanın peşine düşen polis, mahallede incelediği güvenlik kameralarından önce olaya karışan E.Ç ve Y.Ç'nin eşgalini ardından ise kimliklerini tespit etti.

Suç işlerken tazı gibi cezaevine giderken bastonla VİDEO

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Osmaniye'de yaşadıkları öğrenilen E.Ç ve Y.Ç. yakalanarak Gaziantep'e getirildi. Y.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

KAÇARKEN TAZI GİBİ CEZAEVİNE GİDERKEN BASTONLA

Gaziantep Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından ise elindeki baston ve koluna giren polisin yardımıyla yürüdüğü görüldü. E.Ç'nin 5 gün önceki hırsızlık olayının hemen ardından güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerinde ise tazı gibi koşarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekti.

Gaziantep'te hırsızın foyası ortaya çıktı

Gaziantep'te hırsızın foyası ortaya çıktı

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