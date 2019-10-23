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Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

Kadınların çantalarını çalan 2 şüpheli, kaçtıkları otomobilin arkasında yazan "Sen de seveceksin" yazısından yola çıkılarak yakalandı.

DHA | 23.10.2019 - 14:00..
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Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, kentin farklı mahallelerinde otomobille 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİN ARKASINDAKİ YAZI YAKALATTI

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı plakasız otomobilin arkasında 'Sen de seveceksin' yazdığını tespit etti.

Kapkaççılar otomobildeki yazıdan yakalandı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yazıdan yola çıkan polis, otomobili belirleyip, kapkaç olayını gerçekleştirenlerin Kemal K. ve Muhammet Ali Ç. olduğunu saptadı. Polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çantalar ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

Gaziantep'te kapkaççıları otomobilleri ele verdi

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