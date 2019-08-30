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Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

Koruma altına alınan Türk tazısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce karnından bıçak ya da jiletle kesildiği belirtildi.

DHA | 30.08.2019 - 16:09..
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanan tazı, sabah saatlerinde bir caminin avlusuna sığındı.

HAYVAN KLİNİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaralı hayvanı fark eden imam, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ni (CAHİDE) arayarak, bilgi verdi. Camiye gelen dernek yetkilileri, tazıyı havyan ambulansıyla kendilerine ait kliniğe götürdü.

Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

BIÇAK YA DA JİLETLE KESİLDİ

Veteriner Gizem Yıldırım'ın kontrol ettiği tazı tedaviye alındı. Yıldırım, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Tazının vücudunda kesik yarası var. Bıçak ya da jiletle kesilmiş. Yarasını temizledik ve diktik. İç organları hasar görmüş durumda. Ayrıca vücut ısısı enfeksiyona bağlı olarak biraz yüksek. Bundan sonra antibiyotik tedavisi uygulayarak hayata tutunmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

"KORUMA ALTINDA OLAN BİR TÜR"

Tazının nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Türk tazısı olduğunu ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş de "Tazıyı bıçaklanmış şekilde bulduk. Hayvan kaçarak, camiye sığınmış. Cami imamı tazıya sahip çıkarak, bize haber verdi. Biz de alıp tedavisi için veterinere getirdik. Bu Türk Tazı'sının nesli tükenmek üzere, bu nedenle de koruma altında." dedi. Yaralı tazının ameliyat edileceği öğrenildi.

Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

KANUNİ AVDA KULLANIYORDU

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın avlarında kullandığı, Osmanlı minyatürlerine konu olan soyu tükenme tehlikesi altındaki Türk tazıları, Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) girişimleriyle koruma altına alınmıştı.

Gaziantep'te nesli tükenen Türk tazısını bıçakladılar

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