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Gaziantep'te öğrencileri taşıyan servis devrildi

Zihinsel engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsündeki 8’i çocuk 10 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber | 03.08.2019 - 12:38..
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Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan öğrenci servisi şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Devrilen minibüsün şoförü ve 8 zihinsel engelli öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te öğrencileri taşıyan servis devrildi

Gaziantep'te öğrencileri taşıyan servis devrildi

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