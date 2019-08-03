Gaziantep'te öğrencileri taşıyan servis devrildi

Şahinbey ilçesine bağlı Sarıt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan öğrenci servisi şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Devrilen minibüsün şoförü ve 8 zihinsel engelli öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.