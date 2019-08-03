Gaziantep'te öğrencileri taşıyan servis devrildi

İşçileri korurken PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısında şehit düşen Muhammet Ata Kıratlı'nın 50 günlük bebeği duygusal anlara neden oldu.

Çanakkale'de kendi yolunda seyir halindeki araç, karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

4

Diagne: Ben çok eşli bir insanım

Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti" dedi.