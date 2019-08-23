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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu sırasında bomba bulundu

Ekiplerin uyuşturucu ihbarı üzerine gittiği evde, iki adet bombası ele geçirildi.

İHA | 23.08.2019 - 17:13..
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Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE EL BOMBASI

Operasyonda 48 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 8 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 2 el bombası, pompalı tüfek, 2 tabanca, tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu satışından elde edilen 18 bin 380 lira para ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 kişiden 3’ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu sırasında bomba bulundu

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