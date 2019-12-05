Gaziantep'teki zincirleme kazada traktör takla attı

Fikirtepe durağında iki metrobs birbirine girdi, ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

3

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de cami açılışında

Cambridge'de Türkiye tarafından 30 milyon dolara yapılan çevre dostu olarak nitelendirilen caminin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.