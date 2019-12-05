Gaziantep'teki zincirleme kazada traktör takla attı

Mercanlı Mahallesi'nde Nizip istikametinden ilerleyen yabancı uyruklu İ.J. kontrolündeki otomobil, önünde seyreden B.A. idaresindeki otomobile çarptı. B.A. idaresindeki otomobil de önünde ilerleyen K.Ç. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
ULAŞIM KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SAĞLANDI
Meydana gelen zincirleme kazada traktör takla atarken, otomobillerden biri mısır tarlasına diğeri ise yol kenarındaki kanala girdi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapanırken, ulaşım patika yoldan kontrollü şekilde sağlandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada traktör sürücüsü K.S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.