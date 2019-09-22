taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa Otogar-TEM bağlantı yolu Hal mevkiinde makas atan sürücü başka b ir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada iki kişi yaralandı.

İHA | 22.09.2019 - 09:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

TEM'de meydana gelen kaza neredeyse sürücülerin ölümüne neden oluyordu.

MAKAS ATARKEN KAZA YAPTI

TEM istikametine seyir halindeyken makas attığı ve sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen Mertcan Ö., idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Ahmet Y’nin kullandığı otomobile çarptı.

Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulduktan sonra bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada her iki sürücü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı.

Gaziosmanpaşa'da makas atan sürücü kazaya neden oldu

ÇEKİCİLERLE KALDIRDILAR

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından bariyerlere saplanan araçlar, kurtarıcı yardımıyla çıkarılarak, çekicilerle kaldırıldı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Bir süre aksayan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

33
Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

Rıza Kayaalp: Bizi de binlerce kişi karşılasın isterdik

97
Melania Trump'ın makasla zor anları

Melania Trump'ın makasla zor anları

8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de coşkulu karşılama

56
Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

16
YPG, Türkiye korkusuyla bayrak değiştirdi

YPG, Türkiye korkusuyla bayrak değiştirdi

19
Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir