Gebze- Darıca Metro Hattı'nda çalışmalar başladı

Gebze- Darıca Metro çalışmaları sürerken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, projeyi yerinde inceledi.

Bayram 4 noktadan çalışmaların sürdüğünü hatırlatarak, ”Gebze Kent Meydanı Toplamda 283 iksa kazığının 148’inin imalatı yapıldı. Ankraj imalatı için hazırlık yapılıyor. Akabinde istasyon kazısına başlanacak. Mutlu Kent İstasyonunda ise perde iksa sisteminin şevli ilk anolajının püskürtme beton imalatı yapıldı. İstasyon kazısına devam ediliyor. Ayrıca Adliye İstasyonu bina yıkımları tamamlandı. İstasyonların geoteknik ve mimari projelerinin onay süreci devam ediyor. Depo Sahası kazısına da başladık.” diye konuştu.

GEBZE- DARICA ARASI 19 DAKİKAYA DÜŞECEK

Gebze OSB–Darıca Sahil Hattı 15.6 km uzunluğunda, 6,5 metre çapında iki tünelden oluşacak. 12 istasyondan oluşan hattın tamamı yerin altından geçiyor. Gebze OSB-Darıca Sahil arası 19 dakikaya inecek.

90 SANİY ARALIKLARLA SEFER DÜZENLENECEK

Çift yönlü olarak saatte 64 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip metro hattı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Marmaray’a, TCDD Hızlı Tren Garı’na, ulusal ve uluslararası toplu taşıma ağlarına ve kent merkezlerine entegre olacak. İki metropol yerin altından birleştirilecek. 90 saniye aralıklarla sefer düzenlenecek. 936 araçlık yeraltı otoparkı, zemin üstünde otobüs peronlarını da kapsayan Park et Devam Et merkezleri inşa edilecek.

BİRİNCİ ETABI 5 MİLYAR LİRA

144 metro aracı kapasiteli Depo Merkezi’nde çevreci enerjiler kullanılacak. Hafif ve ağır bakımların yapılacağı Depo ve Kontrol Merkezi planlanan diğer hatlara de hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımı olan Kocaeli Metrosunun 1. Etabı 5 milyar liraya mal olacak. Yatırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla tamamlanacak.

GEBZE- DARICA METRO HATTI DURAKLARI

1- Darıca Sahili İstasyonu

2- Farabi Devlet Hastanesi

3- TCDD Tren İstasyonu

4- Fatih Devlet Hastanesi

5- Gebze Merkez İstasyonu

6- Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu

7- Gaziler İstasyonu

8- Güzeller OSB İstasyonu

9- GOSB İstasyonu

10- Balçık sanayi İstasyonu

11- Mollafenari Sapağı İstasyonu

12- Mollafenari Köyü İstasyonu