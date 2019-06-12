Gelin adayı Hanife tesettürü çıkardı

Türk televizyon tarihinde bir dönem izlenme rekorları kıran izdivaç programları sayesinde adından söz ettiren gelin adayı Hanife Gürdal, pompacı olduğunu açıkladıktan aylar sonra yeniden gündem olmayı başardı.

Sosyal medya hesabından başını açtığını duyuran eski gelin adayı, kendisine yeni bir hesap açarak fotoğraflarını oradan paylaşmaya başladı.

Katıldığı programda kısa sürede hem sevilen hem de tepkiler toplayan Hanife, başını açma kararıyla takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

PROGRAMDAN ÖNCE DE AÇIKTI

Öte yandan Hanife Gürdal'ın, izdivaç programlarına katılmadan önceki fotoğrafları bir dönem gündeme oturmuş ve program için kapandığı iddia edilmişti.

Programların son bulmasının ardından Hanife, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladığını da duyurmuştu.