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GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

İki anket şirketinin rakamlarında da AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 50 seviyesinin üzerinde olduğu görüldü.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 12:05..
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GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

Anket şirketleri kamuoyunun nabzını sık sık yoklamaya başladı.

Yayınlanan son anketlerde; AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın diğer partilere karşı ezici bir şekilde üstünlük sağladığı görüldü.

KONDA'NIN SONUÇLARI

KONDA'nın anketine göre; AK Parti yüzde 40 seviyesinde. MHP'nin oy oranı ise yüzde 12,9.

Bu rakamlar ışığında Cumhur İttfakı'nın oy oranı yüzde 50,9.

Aynı anketin sonuçlarında CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,1.

HDP'nin yüzde 13,6 seviyesinde görüldüğü anket sonuçlarında İyi Parti'nin yüzde 9 ile barajın altında kalacağı görülüyor.

GENAR'IN SONUÇLARI

Bir diğer anket şirketi GENAR'da da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü söz konusu.

Kamuoyunun nabzını tutan GENAR, şu rakamları elde etti:

AK Parti yüzde 40

CHP yüzde 26

MHP yüzde 11,5

HDP yüzde 11

İyi Parti yüzde 7,5

İYİ PARTİ TEPETAKLAK

AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici.

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