İstanbul'un Fatih ilçesindeki Hayrite Tüccarı Caddes'nde, hırsızlık amacıyla daha önce gözüne kestirdikleri çocuk giyim mağazasına bir minibüsle gelen 6 hırsız, bir süre kapı önünde minibüste çevreyi kontrol etti.

KİLİTLİ KAPIYI SANİYELER İÇİNDE AÇTI

Ardından araçtan inen şüphelilerden biri, levye ile kilitli kapıyı 6 saniyede açarken, diğerleri çevreyi kontrol etti.

Mağazaya giren hırsızlar bekçileri görünce kaçtı ViDEO

BEKÇİLERİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Kapısını açtıkları iş yerinden içeriye giren şüpheliler, tam ürün çalarken devriye görevi yapan gece bekçilerini karşılarında buldu.

Hırsızlar, bekçilerin ‘dur’ ihtarını duyunca yakalanmamak için hızla minibüse geri binerek, olay yerinden kaçtı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.