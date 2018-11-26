Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

Liman Mevkiindeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı.
POLİSLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor.
Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.