1 Erzurum beyazlara büründü Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

2 ABD medyası S-400'leri övdü Amerikan haber sitesi Business Insider, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin bu kadar rağbet görmesini, ABD füzelerinden daha iyi olmasına bağladı.

3 Rusya: Ukrayna gemilerine durdurma amaçlı ateş açıldı Rusya Federal Güvenlik Servisi, Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerini durdurmak için silah kullanıldığını doğruladı.

4 Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarparken, olayda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

5 Trabzon'da galibiyet coşkusu Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'da taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

6 Güngören’de 4 katlı binada yangın Haznedar Mahallesindeki bir evde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.