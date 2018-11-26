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Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarparken, olayda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

DHA | 26.11.2018 - 02:20..
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Liman Mevkiindeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı.

Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

POLİSLERDEN BİRİ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor.

Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giresun'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü polislere çarptı

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