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Giresun'da köpeği kurtarmak için seferber oldular

Harşit Çayı içerisindeki bir kaya üzerinde mahsur kalan köpek, vatandaşların çalışması sonucu kurtarıldı.

İHA | 22.07.2019 - 15:50..
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Giresun’un Aslancık Köyü’nden geçen Harşit Çayı'nda, bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar adeta seferber oldu.

VATANDAŞIN KÖPEĞİ KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA

Beline ip bağlayan bir kişi, Harşit Çayı'na atlayarak köpeği bulunduğu kayanın üzerinden kurtarmaya çalıştı. Birkaç denemede başarısız olan şahıs, buna rağmen pes etmezken, kayanın üzerinde bulunan köpek sonunda bulunduğu yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kayada mahsur kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

"KÖYLÜLERİMİZİN BU HASSASİYETİNDEN DOLAYI GURUR DUYUYORUM"

Harşit Çayı'ndaki köpek kurtarma çalışmasıyla ilgili bilgi veren Aslancık Köyü Muhtarı Recep Tomak, “Harşit Çayı'nda çıktığı bir kayanın üzerinde mahsur kalan köpeğin havlamasıyla haberimiz oldu. Vatandaşların desteğiyle köpeği kurtarmaya çalıştık. Köyümüz gençlerinden Ertuğrul Patar, beline ip bağlayarak suyun içerisine atladı. Birkaç kez denedi ama köpeğe ulaşamadı. Sonunda köpeğe ulaşarak tutup kıyıya getirdi. Köpek kimindi bilmiyoruz ama birçok hayvan vahşetine rağmen köylülerimizin bu hassasiyetinden dolayı gurur duyuyorum. Sağlık durumu iyi olan köpeği köyümüzün koruması altına aldık.” dedi.

Giresun'da köpeği kurtarmak için seferber oldular

Giresun'da köpeği kurtarmak için seferber oldular

Giresun'da köpeği kurtarmak için seferber oldular


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