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Göcek'te yat yangını

Göcek'te bir yat yandı. Yatta bulunan 10 kişi kendisini denize attı.

İHA | 16.09.2019 - 08:40..
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Göcek'te bir yatta yangın çıktı.

Yatta bulunan 10 kişi, kendisini yattan atarak canını kurtarabildi.

Göcek'te yat yangını

YANGIN MUTFAK KISMINDA BAŞLADI

Yangın, sabah saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Yatın mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yattakiler, yangını söndürmede başarılı olamayınca bu defa canlarını kurtarmak için denize atladılar.

Göcek’te yat yangını VİDEO

Göcek'te yat yangını

DENİZE DOĞRU SÜRÜKLENDİ

Kıyıda bağlı olan 25 metre boyundaki yat, halatlarının da yanması sonucu kıyıdan denize doğru yanarak sürüklendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi.

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