Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden ayrıldı

Ünlü şarkıcı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile ayrıldı.

"GÜZEL HİSLERİM UÇTU GİTTİ"

Yazar, ayrılığı şu sözlerle duyurdu; "Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum, geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor. Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru.





"SİHİR BOZULDU"

Ama eski bile olsa cinsel içerikli yazı ve konuşma bana göre değil. Ben modern ama bir yanım da muhafazakarım yani bu konularda. Beni anlaması lazım. Yüzüne ve gözlerine bakamadım çok üzgünüm. Ayrılamayız sanıyordum her şeye rağmen ama soğukluk girdi bir kere, bütün sihir bozuldu. ‘Bekâr bir erkektim geçmişte’ diyor, her erkek geçmişte de olsa cinsel konuşmak çok banal öyle belden aşağı nasıl olur ya. İnsan utanır şaştım kaldım..."

Geçtiğimiz hafta bir magazin programının canlı yayınına katılan kadın, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in Doğa adlı bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylemişti.