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Google, 5 dolar karşılığında yüz verilerini topluyor

Google çalışanlarının, 5 dolar karşılığında insanların yüz verilerini topladığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 23.07.2019 - 15:46..
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Arama devi Google'ın bünyesinde, birçok yan şirket bulunuyor. Bu da Google'a bağlı çalışan binlerce insanın olduğu anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar, Google'ın yüz tanıma ekibi çalışanlarının sokaklarda gezdiğini ve 5 dolar karşılığında insanların yüz verilerini topladıklarını rapor etti.

GOOGLE SOKAKLARDA YÜZLERİ TOPLUYOR

New York'ta yaşayan bir kullanıcı, parkta otururken Google çalışanlarının yanına geldiğini ve ''Gelecek nesil yüz tanıma teknolojisi için veri topluyoruz.'' dediklerini söyledi. Daha sonra ekip, kullanıcıya bir telefon verdi ve yüzünü farklı açılardan çekmesini istedi. Bunun karşılığında ise Google ekibi, kullanıcıya Amazon'da geçerli 5 dolarlık bir hediye çeki sundu.

GOOGLE,

BAŞKA ŞEHİRLERDE DE DURUM AYNI

İnsanlar parkta bulunan Google ekibine, verileri toplayan tek ekip olup olmadıkları sorduğunda, birçok şehirde rastgele insanlardan veri toplayan başka ekiplerin de olduğu cevabını aldılar.

Ayrıca başka şehirlerde yaşayan bazı kullanıcılar da aynı durumun başlarına geldiğini, internet ortamında paylaştı.

TELEFON PIXEL 4 OLABİLİR İDDİASI

Kullanıcılar, Google'ın yüz verilerini kaydetmek için kullandığı cihazın 'Pixel 4' olduğuna ve şirketin bu yöntemle yapay zekalı yüz tanıma teknolojisini geliştirmeye çalıştığına dair bazı iddialar ortaya attı.

google

Google'ın böyle bir uygulamayı daha önce hiç yapmadığını düşünürsek, birçok kullancı söz konusu yöntemden oldukça rahatsız olabilir. Bununla birlikte yüz verilerinizi 5 dolara satmanız, gizlilik söz konusu olduğunda gerçekten ciddi sonuçlar doğurabilir.

Google'ın, yüz tanıma teknolojisini geliştirmesi için neden böyle bir yönteme başvurduğunu henüz bilmiyoruz. Şirketten resmi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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