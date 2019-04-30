Google Haritalar'da elektrikli şarj istasyonları gösterilecek

Google, elektrikli araç sahiplerini oldukça ilgilendiren yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, Haritalar uygulamasındaki arama sonuçlarında yeni bir güncelleme yaptığını açıkladı . Söz konusu güncelleme ile birlikte Chargemaster, EVgo ve SemaConnect’e ait elektrikli şarj istasyonlarının konumu arama sonuçlarında yer alacak.





İSTASYONLARA AİT ÇEŞİTLİ BİLGİLER SUNULACAK

Google Haritalar'daki arama sonuçlarında gösterilen elektrikli şarj istasyonlarının konumunun yanı sıra, istasyona ait bilgiler, kullanıcı puanları, fotoğraflar ve adres bilgiler gibi birçok önemli bilgi de yer alacak. Uygulama ayrıca, istasyonların şarj giriş türleri ve şarj hızı gibi bilgileri de kullanıcıların bilgisine sunacak.

Google, kullanıcıların zorluk yaşamaması için, elektrikli şarj istasyonlarındaki boş ve kullanılan bağlantı noktalarını da gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunacak.

Google, söz konusu yeni güncellemeyi şimdilik ABD ve İngiltere için kullanıma sunmuş durumda. Yeni özelliğin ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

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