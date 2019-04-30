Google Play Store'daki 6 uygulamanın gizlice veri topladığı ortaya çıktı

Sık sık gizlilik ihlallerinin yaşandığı ve birçok zararlı uygulamanın bulunduğu Android mağazası Google Play Store, yine bir gizlilik problemi yaşadı.

Çinli geliştirici DO Global'e ait 6 zararlı uygulama, gizlice kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle Google Play Store'dan kaldırıldı. Uygulamaların kullanıcı verilerini toplayarak gizlice Çin'deki sunuculara gönderdiği ortaya çıktı.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Google Play Store'da şimdiye kadar birçok zararlı uygulamanın tespit edildiğini belirten Android kullanıcıları, yeni tespit edilen 6 adet zararlı uygulamanın sahibi DO Global'e, diğer geliştiricilere de ders olması için ceza verilmesini istedi. Kullanıcı verilerini toplayan 6 zararlı uygulama ise şu şekilde:

Selfie Camera

Total Cleaner

Smart Cooler

RAM Master

AIO Flashlight

Omni Cleaner

UYGULAMA İNDİRİRKEN İZİNLERE DİKKAT EDİN

Google Play Store'dan herhangi bir uygulamayı indirirken sizden istediği izinleri kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin mağazada bulunan basit bir el feneri uygulaması bile sizden kişilerinize veya mesajlarınıza erişim izni isteyebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendinize ''Bir el feneri uygulaması neden mesajlarıma erişmek istesin ki?'' sorusunu sormanız gerekiyor.

Özetlemek gerekirse, sizden işlevi dışında alakasız izinler isteyen uygulamaları kullanmanızı önermiyoruz. Bunun yerine mümkün olduğunca az izin gerektiren, güvenilir uygulamaları tercih etmeniz gerekiyor.

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