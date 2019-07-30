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Görme engelli imam dua ettiği için darbedildi

Mersin'de yaşanan olayda, imama saldıran 4 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İHA | 30.07.2019 - 11:06..
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Mersin’de yüzde 95 görme engelli imam Ekrem Yıldız, 26 yıldır görev yaptığı camide “Sen bir daha bu köyde dua edecek misin?” diyen kişiler tarafın darbedildi.

YEMEK DAVETİNDE DUA ETTİ

Yüzde 95 görme engelli 30 yıllık imam Ekrem Yıldız, yeni seçilen mahalle muhtarının verdiği yemek davetine katıldı ve burada dua etti.

Daha sonra caminin yanında bulunan evine dönmek için ayrılan imam Yıldız, abdest almak için camiye girdi.

Görme engelli imam dua ettiği için darbedildi ViDEO

Görme engelli imam dua ettiği için darbedildi


"BU KÖYDE DUA EDECEK MİSİN"

İmamın yanına yaklaşan birkaç kişi “Sen bir daha bu köyde dua edecek misin?” diyerek Yıldız, darbedildi.

İmam Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görme engelli imam dua ettiği için darbedildi

"4 KİŞİ ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Yıldız, “Abdest almaya camiye geldiğimde 4 kişinin üzerime yürüdüğünü fark ettim. Bir kişi de sandalye alarak başıma vurdu. Dengemi kaybedip yere düşünce de tekmelenmeye başlandım.” diye konuştu.

Görme engelli imam dua ettiği için darbedildi


SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Köse, din görevlisi Yıldız’ın uğradığı saldırı konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Ekrem hocamız namaz kılmak için camiye geldiğinde 4 kişi tarafından darbediliyor. Tedavisinin ardından hocamız evine geri döndü. Bağımsız Diyanet-Sen olarak görme engelli hocamıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz.” dedi.

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