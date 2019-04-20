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Gözaltına alınan BAE'li casuslar tutuklandı

İstanbul'da geçen pazartesi günü, gözaltına alınan ve tutuklanan iki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yetkilisi aylardır takip ediliyordu.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 12:18..
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İki istihbaratçının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile "ilgisi olup olmadığı" araştırılıyor. Söz konusu istihbaratçılardan biri 6 aydır, diğeri de 1 aydır Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın takibindeydiler.

CASUS VE YARDIMCISI TÜRKİYE KARŞITI YAPI PEŞİNDEYDİLER

İki Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat yetkilisi S.S ve yardımcısı Z.H. geçtiğimiz pazartesi günü MİT Başkanlığı ve İstanbul polisinin ortak operasyonuyla Beşiktaş'ta gözaltına alındı. S.S'nin Ekim 2018'de Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Yaklaşık 5 ay boyunca yalnız çalışan S.S'ye son 1 aydır Z.H destek veriyordu.

Türk yetkililerin verdiği bilgiye göre, iki isim Türkiye'deki yabancı şahıslar, özellikle de Arap ülkesi vatandaşı olanlarla irtibata geçti. Ayrıca casusların amacı Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye'de yabancı arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamaktı.

Gözaltına alınan BAE'li casuslar tutuklandı


PARA KARŞILIĞINDA BİLGİ ALIYORLARDI

Ayrıca Türk yetkililer, iki casusun Arap vatandaşlarından para karşılığında bilgi derleyip, kayıt altına aldıklarını da tespit etti.

Gözaltına alınan 2 casus, emniyette götürüldü. Kaldıkları evde ve otelde arama yapıldı.

Özel yazışmalar için evde gizli tutulan ve özel şifrelenen bir bilgisayara da el konuldu.

Gözaltına alınan BAE'li casuslar tutuklandı


İTİRAF ETTİLER

İki isim, emniyetteki ifadelerinde kendilerinin Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı elemanı olduğunu itiraf ederek "Türkiye'de çalışma yapmak için geldik" açıklaması yaptılar.

Gözaltına alınan BAE'li casuslar tutuklandı


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