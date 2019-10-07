Gözül Yazar'dan Zerrin Özer açıklaması

83 yaşındaki sinema oyuncusu Gönül Yazar, Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

"BENİ DE KANDIRACAKTI"

Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı: "Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. Çünkü o adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs'ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım.

Murat Akıncı, bana mesaj atarak 'Kredi kartı borcum var, nakitin var mı sıkıştım' dedi. Ben de bir şey uydurup telefonu kapattım yüzüne. Zerrin'in başına böyle bir şey geldiğini duyunca ağladım."