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Gözül Yazar'dan Zerrin Özer açıklaması

Gönül Yazar, Zerrin Özer’in evlilik yaptığı Murat Akıncı’nın 7 sene önce kendisine de yaklaşmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 14:28..
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83 yaşındaki sinema oyuncusu Gönül Yazar,  Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

"BENİ DE KANDIRACAKTI"

Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı: "Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. Çünkü o adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs'ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım.

Murat Akıncı, bana mesaj atarak 'Kredi kartı borcum var, nakitin var mı sıkıştım' dedi. Ben de bir şey uydurup telefonu kapattım yüzüne. Zerrin'in başına böyle bir şey geldiğini duyunca ağladım."

Gözül Yazar'dan Zerrin Özer açıklaması

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