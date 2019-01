Bazen olur, içinizden tüm isteğinizle yazı yazmak, düşüncelerinizi kağıda dökmek gelir. Elinize kalemi alır başlarsınız içinizdekileri dökmeye. İşte bu durum çağlar öncesinde tespit edilmiş, Grafomani ismi verildi.

GRAFOMANİ NEDİR

Başıboş şekilde, hiç düşünmeden, aklınıza gelen her şeyi, her gördüğünüzü, her düşünceyi kağıda dökme eylemine grafomani denmektedir.

Grafomanide yazılanın manasından çok içindekinin kağıda dökülmesi önemlidir.