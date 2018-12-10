Graham: ABD olmasa, Suudiler bir haftada Farsça konuşur

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Washington yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki göstermesinin, ABD'nin bölgesel çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirmesine katılmadığını belirtti.

ABD'li senatör, "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz. Bizim onlara ihtiyacımız olduğundan daha fazla onların bize ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

ABD'de katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Kaşıkçı olayı konusunda Riyad yönetimine baskı yapmanın, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını, özellikle İran'a karşı duruşunu olumsuz etkileyebileceğini" belirtilerek bu konuda görüşünün sorulması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Graham, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman, adeta yıkım güllesi gibi. Bence aklı yerinde değil. Aklı başındaki hangi insan bir kişiyi kandırarak Türkiye'deki konsolosluğa getirip, öldürdükten sonra bunun yanına kalacağını düşünür ki? Benim endişem şu ki bu adamın liderliğindeki Suudi Arabistan'a satacağımız silahlar daha sonra Rusların veya Çinlilerin eline geçebilir." dedi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Senato'da düzenlediği Kaşıkçı oturumuna katılan tüm senatörlerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğuna inandığını ifade eden Graham, şunları kaydetti:

"Senato'da bugüne kadar tanık olduğum en iyi bilgilendirmeydi. İki analist bizi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı iki yıldır takibe almış olduğunu anlattı. Söz konusu operasyonun detaylı olarak planlandığı, operasyonun yürütülmesinden sorumlu olan kişinin Veliaht Prens'in sağkolu olduğu ifade edildi. O bilgilendirmeyi dinleyen senatörlerin hiçbirinin Muhammed bin Selman'ın suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok."





BAŞKA VAKALARDA VAR

Graham, Veliaht Prens'in hedef aldığı tek muhalifin Kaşıkçı olmadığını, başka ülkelerde başka muhaliflerin de alıkonulduğu ve kaçırılarak Suudi Arabistan'a geri götürüldüğü vakaların yaşandığını kaydetti.

Öte yandan Graham, Muhammed bin Selman'ın, bir süre önce Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi de bir hafta Riyad'da alıkoyduğunu hatırlattı.

"SUÇ ORTAĞI OLDUĞUNU ORTAYA KOYACAĞIZ"

Graham, Fox TV sunucusunun "Peki bu konuda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bir kere onun suç ortağı olduğunu söyleyeceğiz. Senato'da oturum düzenleyip Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu ortaya koyacağız." yanıtını verdi.

Senatör olarak bundan böyle Suudi Arabistan'a yönelik hiçbir silah satışına destek vermeyeceğini belirten Graham, sözlerini şöyle sürdürdü:

Veliaht Prens liderliğindeki Suudi Arabistan ile ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda Senato'da partilerüstü bir mutabakat bulunduğunu kaydeden Graham, "Suudi Arabistan ile ilişkimiz stratejik olarak önemli ancak bunun için her bedeli ödeyecek değiliz." ifadesini kullandı.

ABD'NİN YÜZDE 9 PETROLÜNÜ KARŞILIYOR

Sunucunun, "ABD'nin İran'a karşı Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyacı olduğunu" ifade ederek bu konudaki görüşünü sorması üzerine Graham, "Bu konuda çok açık konuşacağım. Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz. ABD'nin petrol ithalatının yalnızca yüzde 9'unu karşılıyorlar. Bizim onlara ihtiyacımız olduğundan daha fazla onların bize ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"SELMAN'LA İŞ BİRLİĞİNE KATILMIYORUM"

Graham ayrıca, "ABD'nin İran'dan korunmak için cani bir rejime tutunması, Muhammed bin Selman gibi bir haydutla iş birliği yapması gerektiği fikrine katılmıyorum. Bilakis ona dayanmayı sürdürürsek bölgeyi yönetme yeteneğimizi kaybedeceğiz." şeklinde konuştu.