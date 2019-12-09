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Gri kategoride aranan terörist Muş'ta öldürüldü

Gri kategoride aranan Erdal Tekay, Muş'ta yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA | 09.12.2019 - 13:45..
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Terörist PKK'ya karşı yapılan operasyonların bir yenisi, bugün Muş'ta gerçekleşti.

GRİ KATEGORİDEKİ TEKAY ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık'ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Gri kategoride aranan terörist Muş'ta öldürüldü

(Gri kategoride aranan Erdal Tekay)

"MUSA KALKAN DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, "Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin, sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Gri kategoride aranan terörist Muş'ta öldürüldü

(Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan)

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