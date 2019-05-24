Gri listede aranan teröristin yakalanma anı

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İbrahim Tatlıses İzmir'de hayranlarını kabul ediyor

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1 Trump 20 doların üzerinde köle taciri Jackson'ı istedi Trump’ın hükümeti, ön yüzünde köleliğe karşı çıkan siyahi halkın simgelerinden Harriet Tubman'ın resminin yer aldığı 20 dolarlık banknotların piyasaya çıkış tarihini 2028 yılına kadar erteledi.

2 Keban yükseldi, araçlar sular altında kaldı Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir araç ve bazı yollar su altında kaldı.

3 Haluk Levent dertlere derman oluyor Yaptığı şarkılar dillere pelesenk olan Haluk Levent, yardımlarıyla da adından söz ettiriyor.

4 Uzaklaştırma kararı olan kocasını sırtından bıçakladı Samsun'da bir kadın, evden uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eve gelen kocasını ekmek bıçağı ile sırtından bıçaklayarak yaraladı.

5 İki kavun 280 bin liraya satıldı Japonya'da gerçekleştirilen bir müzayedede iki kavun 280 bin liralık rekor fiyata alıcı buldu.

6 Yalova'da aile çetesi yakalandı Kentin Çiftlikköy ilçesinde, aralarında babaanne, dede, baba ve torunun bulunduğu hırsızlık çetesi, polisin operasyonuyla çökertildi.