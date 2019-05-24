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Gri listede aranan teröristin yakalanma anı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde Gri kategoride aranan terörist Aras Aslan’ın yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

DHA | 24.05.2019 - 14:00..
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Giresun'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.

Hidroelektrik santralinin yemekhanesinde otururken baskına uğrayan teröristin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

TERÖRİST YEMEKHANEDE YAKAYI ELE VERDİ

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'da bir hidroelektrik santralinin yemekhanesinde yakalandı.

Gri listede aranan teröristin yakalanma anı


GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi.

Gri listede aranan teröristin yakalanma anı

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