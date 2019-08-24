Guaido olası erken seçimde yok

36 yaşındaki Juan Guaido bu yılın başında Ulusal Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Maduro yönetimine yönelik muhalefetin öncüsü haline gelmişti. Kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido, başta ABD ve Batılı ülkeler olmak üzere 50'den fazla yabancı ülkenin desteğini almıştı.

"YENİ BİR SIĞINAK"

Maduro yönetiminin Ulusal Meclis seçimlerini erkene alarak muhalefetin kontrolündeki son kaleyi ele geçirmek istediğini vurgulayan Guaido, "Bu bir seçim değil. Bu, iktidarın geçmişte yaptığı siyasi kötülükleri meşrulaştırmak için başvurduğu yeni bir sığınak." ifadesini kullandı.

Maduro yönetiminin Ulusal Meclisin yetkilerini sınırlamak için oluşturduğu Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada Aralık 2020'de yapılması gereken Ulusal Meclis seçimlerinin Ocak 2020'de ya da daha erken bir tarihte yapılabileceğini açıklamıştı.

Ulusal Yasama Meclisinin görev süresi Aralık 2020'de doluyor. Olağan koşullarda seçimler meclisin görev süresinin dolacağı ay içinde yapılıyor.