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Gülistan Doku buz tutan gölde arandı

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce yüzeyinin bir kısmı buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamadı

AA | 14.02.2020 - 16:29..
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Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı timleri katıldı.

Gülistan Doku buz tutan gölde arandı

JAK TİMLERİ DONAN GÖLDE ARADI

Çalışmalar kapsamında JAK su altı ekibi, yüzeyinin bir kısmı donan Uzunçayır Baraj Gölü'nde buzları kırarak dalışlar gerçekleştirdi.

Gülistan Doku buz tutan gölde arandı

Ekiplerin baraj gölü yüzeyinde botla yaptığı arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Gülistan Doku buz tutan gölde arandı

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