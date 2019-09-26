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Gülşen: Londra'da yardımcımız bile yok

Ailesiyle Londra'ya yerleşen şarkıcı Gülşen, yeni hayatını anlattı.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 13:09..
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Müzisyen Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında Barselona’da evlenen Gülşen, Ocak 2017’de de bebeği Azur Benan’ı kucağına almıştı.

Ünlü çift, 2.5 yaşındaki oğulları Azur için geçtiğimiz haftalarda İngiltere'ye yerleşmişti. Sadece iş için Türkiye'ye gelen Gülşen, yeni hayatlarını anlattı.

"DADASI BİLE YOK"

Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor. Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la..."

Gülşen: Londra'da yardımcımız bile yok

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