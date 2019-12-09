Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

Gümüşhane'nin Arzular Kabaköy beldesinde faaliyet gösteren bir firmada kamyon şoförü olarak görev yapan Yüksel Şimşek (55), kamyonla Tamzı köyünde bulunan taş ocağına gitmek için ilerlerken Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerindeki Harşit-22 köprüsünde aracının kontrolünü kaybetti.

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Köprünün korkuluklarını kırarak 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kamyonda sıkışan sürücü Şimşek olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri düşmenin etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

5 ÇOCUĞU VARDI

Sürücü Şimşek'in cesedi sıkıştığı yerden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası sürücü Şimşek’in 4 yıldır aynı firmada görev yaptığı öğrenildi.