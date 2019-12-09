taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.781
Euro
6.3954
Altın
1459.23
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.254
Bitcoin
43626.23

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

Gümüşhane’de hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprü korkuluklarını kırıp 15 metre yüksekten dere yatağına düştü. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 09.12.2019 - 02:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gümüşhane'nin Arzular Kabaköy beldesinde faaliyet gösteren bir firmada kamyon şoförü olarak görev yapan Yüksel Şimşek (55), kamyonla Tamzı köyünde bulunan taş ocağına gitmek için ilerlerken Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerindeki Harşit-22 köprüsünde aracının kontrolünü kaybetti.

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

OLAY YERİNE HAYATINI KAYBETTİ

Köprünün korkuluklarını kırarak 15 metre yükseklikten dere yatağına düşen kamyonda sıkışan sürücü Şimşek olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri düşmenin etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

5 ÇOCUĞU VARDI

Sürücü Şimşek'in cesedi sıkıştığı yerden Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası sürücü Şimşek’in 4 yıldır aynı firmada görev yaptığı öğrenildi.

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

Gümüşhane'de köprüden düşen kamyonun sürücüsü öldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

Karabük'te amatör lig maçında ortalık karıştı

0
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

0
Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

Samsun'da bir kişi iş yerinde saldırıya uğradı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir