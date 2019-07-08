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Gümüşhane'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 18 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.

AA | 08.07.2019 - 14:43..
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin Sökmen köyünden ilçe merkezine giden Davut Sağlam (71) idaresindeki 24 DH 742 plakalı minibüs, ilçe merkezi yakınlarında yol kenarındaki şarampole devrildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüste bulunanlardan Hamza Vural (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sağlam ile araçta bulunan Gülhanım (70), Coşkun (71), Elif Rüveyda (3), Zeynep Hafza (1) ve Hanım Sökmen (31), Remzi (75), Recep (76) ve İsmail Batır (69), Ayşe (70) ve İbrahim Sayman (69), Hatice (12), Fatmanur (18), Rabia (16), Havva (8) ve Zöhre Sağlam (44), Eren Üstün (11) ve Muammer Vural (68) yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Sağlam ile Remzi Batır, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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