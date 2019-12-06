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Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

Kocaeli'de 18 yaşındaki genç kızın, halk otobüsünden inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kazayla ilişkin iddianame tamamlandı.

DHA | 06.12.2019 - 17:52..
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Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hareket halindeki halk otobüsünün açık olan kapısından inerken aşağı düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın (18) ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanırken, sürücü tam kusurlu bulundu.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede Yüksel K. asli ve tam kusurlu bulunurken, 'taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanması talep edildi. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki ay görülecek duruşma kapsamında Yüksel K., 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

''BIRAKTIĞI KAĞIDI BAKMADAN ATTIM''

Soruşturma kapsamında otobüste Günay Gönülaçar’ın yanında oturan A.Ç. de emniyette ifade verdi. Günay Gönülaçar’ın yanında bulunan kişiye bir kağıt verdiği iddiasıyla ilgili A.Ç., genç kızı tanımadığını, sağ bacağının üstüne bıraktığı kağıtta telefon numarasının yazılı olduğunu tahmin ederek bakmadan attığını söyledi.

Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

''HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN KAPIYI AÇTIM''

Sürücü Yüksel K. ise havanın sıcak olması nedeniyle kapıyı açtığını belirterek, genç kızın otobüs hareket halindeyken ayağa kalkıp kapıya yöneldiğini, basamağa adım atıp aşağı düştüğünü, aracı durdurarak yardıma koştuğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.

Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu haberi

Günay Gönülaçar'ın ölümünde şoför tam kusurlu çıktı

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