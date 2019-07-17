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Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

Kocaeli'de bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 17.07.2019 - 03:13..
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Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze’ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı.

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

HAREKET HALİNDEYKEN AÇILAN KAPIDAN İNMEYE ÇALIŞTI

Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Günay Gönülaçar’ın hayatını kaybettiği kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın düşme anı ve araçtakilerin panikle genç kızın yardımına koşma anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Halk otobüsünden inmeye çalışan genç kız canından oldu

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