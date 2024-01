11 yıl oldu! Bu dünyadan Mehmet Ali Birand geçti... Merhum usta gazeteci Mehmet Ali Birand tam 11 yıl önce bugün hayatını kaybetti. İşte duayen gazeteci Birand'ın hayat hikayesi...

ensonhaber.com

Türk basın tarihinin unutulmaz ismi Mehmet Ali Birand...

Gazeteci-yazar Birand, 49 yıllık meslek hayatında sektörün Türkiye'deki öncülerinden biri oldu.

Birand'ı birçok isimden ayıran özelliği ise mesleğine aşkla bağlılığı, tarafsızlığı ve güler yüzü...

Hafızalarda yer edinen bu özellikleriyle toplumun her kesiminin büyük bir sevgisini ve saygısını kazandı.

Veda konuşması unutulmuyor

Bugün ise duayen ismin vefatının 11. yıl dönümü...

Kendisinden geriye ise başarıları ve Türk basın tarihine bulunduğu önemli katkılar kaldı.

Nice gazeteci ve habercileri yetiştiren Birand'ın yıllar geçse de hastalığı nedeniyle ekranlara veda etmeden önce yaptığı konuşması unutulmuyor.

"Sizi bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim"

Birand'ın yayındaki ifadeleri şu şekilde:

Vedalaşma zamanı geldi. Bu gece son defa karşınızdayım. Böylesi karışık bir dönemde doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var. Aslında kötü değil iyi bir haberi veriyorum sizlere. Ameliyat olmam iyi bir haber. Sezon başında yine birlikte olacağız öyle ümit ediyorum. Sizi bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveniniz de sevmeyeniniz de dualarınızı esirgemeyin.

Yaşamı ve kariyeri

Peki kimdir Mehmet Ali Birand?..

Mehmet Ali Birand, 941’de İstanbul’da doğdu. 1962’de Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi fakat ekonomik nedenlerden dolayı devam edemedi. Gazeteciliğe 1964’te Milliyet’in dış haberler servisinde başladı.

Tedavi için Londra'ya giderken okul yıllarında tanıştığı Abdi İpekçi, Milliyet'in Londra muhabirliğini verdiği Birand'a, "İlginç şeyler bulursan mektupla bize bildirirsin." diyerek mesleğe ilk adımını atmasını sağladı.

32. Gün ile şöhretin kapısı açıldı

Birand, Milliyet gazetesinde çalışırken karşılaştığı Cemre ile 1971 yılında evlendi.

Meslek hayatında önemli bir yenilik yaparak televizyon dünyasına giren Birand, 1985'te "32.Gün" adıyla aylık bir haber programını başlattı.

Gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, bu sayede geniş kitlelere ulaşan uluslararası ilişkileri ele alıp yabancı devlet adamlarını konuk eden programıyla oldukça ilgi gördü, program şöhrete taşınmasına vesile oldu.

72 yaşında hayata veda etti

Safra kesesinde stent değişimi için Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Birand, 17 Ocak 2013'te doktorların tüm çabalarına rağmen 72 yaşında hayatını kaybetti.

Birand'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kitapları

Mehmet Ali Birand meslek hayatı boyunca pek çok kitap da yazdı.

İşte onlardan bazıları;

30 Sıcak Gün, Bir Pazar Hikâyesi, Diyet, 12 Eylül Saat, Türkiye’nin Ortak Pazar Macerası, Emret Komutanım, Demirkırat, Bülent Çaplı ve Can Dündar’la birlikte),Türkiye’nin Gümrük Birliği Macerası Apo ve PKK, 12 Mart İhtilalin Pençesinde Demokrasi Bülent Çaplı ve Can Dündar’la birlikte), 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı (1999, Hikmet Bila ve Rıdvan Akar’la birlikte), Türkiye’nin Avrupa Macerası The Özal: Bir Davanın Öyküsü (Soner Yalçın’la birlikte), 20 Yılın Perde Arkası: 32. Gün Son Darbe – 28 Şubat .