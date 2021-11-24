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    İzmir’de ekmeğe zam

    İzmir’de 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama artırılırken, fiyatı 2 liradan 2.50 liraya çıkarak yüzde 20 oranında zamlandı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 19:29
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    İzmir’de ekmeğe zam

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamüller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, artan girdi maliyetleri nedeniyle İzmir’de 200 gram olan ekmeğin 230 grama çıkarılarak ekmek fiyatının 2 liradan 2.50 liraya yükseldiğini açıkladı.

    YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

    Zamlı fiyat yarından itibaren geçerli olacak.

    Sağır, 1 Temmuz’dan itibaren girdi maliyetlerinin yüzde 40 oranında arttığını ancak kendilerinin yüzde 20 zam yaptıklarını belirtti.

    "FIRINCILAR OLARAK ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

    Konuyla ilgili konuşan Sağır, “Bu zam geçici olarak bize bir can suyu oldu. Fırıncı esnafı olarak çok zor durumdayız. Temmuz ayında aldığımız un fiyatı 155 liraydı, şu anda 300-350 lira aralığında alıyoruz. Fiyat arttırdığımız zaman sevinirdik ama şimdi sevinemiyoruz, önümüzü geremiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her şey daha iyi olur. Allah ülkemize ve devletimize zeval vermesin” dedi.

    İzmir’de ekmeğe zam #1

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