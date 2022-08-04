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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gidiyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke ilişkileri ile güncel küresel ve bölgesel meseleler değerlendirilecek.
    • 04.08.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:05
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gidiyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, insani göçle birlikte ekonomik darlık ve gıda sıkıntısını da beraberinde getirdi.

    24 Şubat'tan bu yana sadece Ukrayna değil, birçok ülke bu gerilim hattından yara aldı.

    Ruslar gazı, Ukrayna ise tahılı kesti.

    Türkiye'nin tavrı takdir topladı

    Türkiye'nin de savaştan bu yana gösterdiği tavır, her kesimden takdir topladı.

    Müzakereci rolünü üstlenen Türkiye Cumhuriyeti, defalarca İstanbul merkezli toplantılar yaptı, savaşın ve krizin son bulması için çalıştı.

    Bu girişimler sonucunu tahıl krizi, geçtiğimiz günlerde sona ermiş oldu.

    Soçi'ye günübirlik ziyaret

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bu dönemde sık sık görüştü.

    Yarın yeni bir zirve daha gerçekleşecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya gidiyor #1

    Küresel ve bölgesel meseleler konuşulacak

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.


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