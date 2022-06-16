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    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

    Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, açılan taciz ateşi sonucunda kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:13
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    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

    Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca savaşan bir askerimiz şehit düştü.

    Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in 16 Haziran 2022 tarihinde hain teröristlerin taciz ateşiyle şehit olduğunu duyurdu.

    Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

    Bakanlık, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

    "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü #1

    Pençe Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü #2


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