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    14 ilde PKK operasyonu: 50 gözaltı kararı

    14 ilde PKK/KCK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün kadın yapılanmasındaki 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 29.11.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:25
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    14 ilde PKK operasyonu: 50 gözaltı kararı

    Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Yapılan operasyonlar ile teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor…

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar yürütüldü.

    Örgütün kadın yapılanması içinde faaliyette bulundukları tespit edildi

    İHA’nın haberine göre; bu kapsamda farklı tarihlerde ifade ve fotoğraftan teşhis beyanları alınan tanık ve gizli tanıkların ifadeleri, MASAK ve HTS çalışmaları neticesinde örgütün ’Kadın alan yapılanması’ içerisinde örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edildi.

    Ankara merkezli 14 ilde, 50 şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltı kararı verildi

    Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.


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