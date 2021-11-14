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    14 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 14.11.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 19:51
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    14 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 21 BİN 624

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 624 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 kişi ise hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA'DAN 9 İLDEKİ AŞILAMA ORANINA İLİŞKİN ÇAĞRI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun."

    TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 824 bin 402, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 626 bin 98, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 634 bin 904 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 118 milyon 367 bin 35.

    14 Kasım Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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