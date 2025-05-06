İHA

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı, Eryaman 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na taşıma kararı aldı.

Bu kararı, kamuoyunda yankı uyandırdı.

"BU DEVLET ALKOL İLE DEĞİL KAN İLE ALINDI"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Etimesgut İstasyon Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini değiştirme kararını vatandaşlarla birlikte protesto etti.

Karara tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Erdal Bey, bu milletin çoluğunun çocuğunun elinden ekmeğini aldı. Utanmadan şimdi değerlerine el koyuyor. Şarap, içen adamdan hayır gelir mi? Bu devlet alkol ile alınmadı, bu değerler kan ile alındı." sözlerini kullandı.

"BU ANIT AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİR"

Anıtın önünde basın açıklaması yapan TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, "15 Temmuz, bir milletin yeniden dirilişidir. Bu anıt; canla, başla demokrasiye sahip çıktığımız o günün hain darbe girişimine karşı vermiş olduğumuz destansı direnişini ve canını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aylar, konuşmasına milletin bağımsızlığına ve canlarının siper ederek demokrasiye sahip çıktığı iradelerini yansıtan 15 Temmuz anıtının türlü bahanelerle kaldırılmasını protesto etmek için bugün burada olduklarını ifade ederek başladı.

"AMACINIZ 15 TEMMUZU MU UNUTTURMAK?"

Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın başka bir yere taşınma kararının bu milletin direnişine ve değerlerine gölge düşürmek olduğunu belirten Aylar, şöyle konuştu:

Buradan sesleniyorum. Amacınız 15 Temmuz'u mu unutturmak? Bu milletin 15 Temmuz direnişine gölge mi düşürmek? Hizmet diyerek; anılarımızı ve irademizi yansıtan, bu millete her defasında bir kez daha o geceyi hatırlatan 15 Temmuz anıtını mı ortadan kaldırmak?



Bu tür ucuz siyasetleriniz, milletin vicdanını yaralayan kararlarınız bizi yıldıramaz. 15 Temmuz'un bizim ve milletimizin üzerinde bıraktığı hissi bir çırpıda silip atamazsınız. Buradan şehit aileleri ve gazilerimiz adına yetkililere sesleniyorum. Bu tutarsız kararınızdan vazgeçin. Milletin ortak vicdanı olan yaraya bir yara da siz açmayın. Daha çok birleşmemiz ve kenetlenmemiz gereken şu zamanda, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kararlarınızdan vazgeçin.

"HEDEFİNİZ BİRLİĞİMİZİ BOZMAKSA ASLA YAPAMAYACAKSINIZ"

TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, Etimesgut Belediyesi'nin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yerini değiştirme kararından vazgeçmeleri gerektiğini belirterek cümlelerine şöyle devam etti: