İstanbul'da trafik yoğunluğu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti

Megakent'te Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu devam ederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevresinin yanı sıra Haliç Köprüsü ve Okmeydanı mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbulluların trafik çilesi bayramda da bitmiyor.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü, şehirde yağmurlu hava etkili oldu.
Yağışlı havanın da etkisiyle Megakent'te öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI
İBB Cep Trafik verilerine göre, saat 15.41'de kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıkarken Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 71'e ulaştı.
Öte yandan kentin birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.
TOPLU TAŞIMAYA DA YANSIDI
Toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz olduğu kentte, duraklarda yoğunluk gözlendi.
Vatandaşlar kalabalık nedeniyle toplu ulaşım araçlarına binmekte zorluk yaşadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi