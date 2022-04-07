İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, işçilerin 80 metre yüksekteki bakım çalışması nefes kesti.

İnşası 1973 yılına dayanan, Asya ve Avrupa kıtalarını buluşturan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günierde farklı renklere bürünüyor.

İstanbul'un sembollerinden biri haline gelen köprüde sorunlu olan aydınlatma sistemlerinin değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bakım ve onarım için metrelerce yükseklikteki köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler, ışıklandırma sistemlerini yenilerken mücadele veriyor.

80 metre yükseklikte mesai

Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.

İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde büyülü bakım çalışması VİDEO

