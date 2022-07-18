Petrol
103.44
2.25%
Euro
17.7547
1.16%
Dolar
17.4893
0.51%
Altın
964.13
0.86%
Borsa
244
2.43%
Bitcoin
385.959
4.61%
BTXN Coin
7.52
2.45%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Kayseri’ye şehit ateşi düştü

    Van’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'deki ailesine verildi. Bozkurt’un İzmir’deki oğlu da acı haberi aldı.
    • 18.07.2022 - 13:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’ye şehit ateşi düştü

    Van’ın Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu'nda saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), şehit oldu.

    Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

    İzmir'deki oğluna da acı haber ulaştı

    3 çocuk babası olan Bozkurt'un şehadet haberini İzmir'in Torbalı ilçesi, Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite öğrencisi olan oğlu Atakan Bozkurt'a (19) Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Murat Muhittin Yener, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Balci verdi.

    Tedbir amacıyla bir ambulans evin önünde hazır bekletildi.

    Kayseri’ye şehit ateşi düştü #1

    Cenaze töreni Kayseri’de

    Evin bulunduğu cadde ve balkona Türk bayrakları asıldı.

    Atakan Bozkurt, şehit olan babasının cenaze törenine katılmak için memleketleri Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı.

    DHA'nın haberine göre Bozkurt, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacak…

    Kayseri’ye şehit ateşi düştü #2

    Kayseri’ye şehit ateşi düştü #3

    Kayseri’ye şehit ateşi düştü #4


    İlginizi Çekebilir

    Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Sarıyer'de otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    'Evlilik aşkı bitirmez, başlatır'
    Medya

    'Evlilik aşkı bitirmez, başlatır'

    Görüş Bildir