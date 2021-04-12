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    İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 12.04.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 18:41
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    İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

    Hain terör PKK'daki çözülme sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    BAKANLIK DUYURDU

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde;

    PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu, 12.04.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu.

    "IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLDİ"

    2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi."

    İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu #1

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