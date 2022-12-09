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    2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 119’a yükseldi.
    • 09.12.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 17:28
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    2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütü üyelerini ikna çalışmaları devam ediyor.

    Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    2022'de 119 terörist teslim oldu

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 119’a yükseldi.

    2 PKK lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu #1


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