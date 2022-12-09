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- 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 119’a yükseldi.
- 09.12.2022 - 17:26
- Güncelleme : 09.12.2022 - 17:28
İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK terör örgütü üyelerini ikna çalışmaları devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
2022'de 119 terörist teslim oldu
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 01 Ocak tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 119’a yükseldi.