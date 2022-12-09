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2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 119’a yükseldi.