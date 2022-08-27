Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre 2022 yılında 43 bin 711'i Afgan, 8 bin 114'ü Pakistanlı olmak üzere 73 bin 836 kişimin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen göçmen sorunu Türkiye'de en büyük sorunlardan biri.

Batı ile köprü konumundaki Türkiye, göçnemlerin ulaşmak için ilk hedefi.

Son dönemde gözle görülür şekilde sayıları artan kaşak göçmenlere karşı güvenlik güçleri denetim ve önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda kaçak girişler engellenirken, yakalanan kaçaklar da prosedüre uygun olarak ülkelerine geri gönderiliyor.

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

2022'de 73 bin göçmen ülkesine geri gönderildi VİDEO

200 bin 897 kişinin girişi engellendi

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 200 bin 897 olarak gerçekleşti.

1 hafrada 5 bin 52 kişi yakalandı

Yine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı 5 bin 52 oldu.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu aktarıldı.

2022'de 73 bin 836 kişi sınır dışı edildi

Aynı tarihler arasında 1282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 73 bin 836'ya yükseldi.

Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu vurgulandı. Bunların da 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'ini Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.