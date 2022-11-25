2023 asgari ücrette son durum! Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den açıklama geldi!

2023 asgari ücrette son durum! Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den açıklama geldi!

Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşların gündeminde asgari ücret yer alıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte Bakan Bilgin’in açıklaması...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi. Asgari ücret ile ilgili anket başlatmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" demişti.

Son olarak Star Haber’e konuk olan Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret için yapılacak zammın hayali değil gerçekçi bir rakam olacağını dile getirdi. İşte Bakan Bilgin’in açıklaması…

Asgari ücret ne kadar olacak?

"Dile getirilen birçok rakam var. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız. Hayali değil gerçekçi bir rakam olacak. Çalışam maaşları yüzünden işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak. Zam oranı çalışan ve işverenlerle yapılacak anketlerle belirlenecek."