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    Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

    MSB, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 15:30
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    Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

    Bölgede belirlenen hedefleri tek tek yok eden kahraman Mehmetçik'ler, Zap ve Metina'yı teröristlere dar etti.

    4 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede 4 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.

    Yapılan açıklamada,"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak ta 4 terörist öldürüldü #1

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