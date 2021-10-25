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- Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü
MSB, Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 14:52
- Güncelleme : 25.10.2021 - 15:30
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesindeki PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.
Bölgede belirlenen hedefleri tek tek yok eden kahraman Mehmetçik'ler, Zap ve Metina'yı teröristlere dar etti.
4 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede 4 teröristin daha öldürüldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada,"Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.