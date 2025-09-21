21 Eylül 2025 Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? İstanbul'da görünecek mi?

Gözler gökyüzünde...

Türkiye saatiyle 21 Eylül 2025 akşamı başlayacak olan parça halinde güneş tutulması, gökyüzü meraklılarının ilgisini şimdiden çekmiş durumda.

Bu nadir gökyüzü olayı hangi saatlerde gerçekleşecek ve İstanbul’dan net şekilde gözlemlenebilecek mi merak konusu.

Astronomlar, tutulmanın özellikle akşam saatlerinde görünür olacağını ve dikkatli gözlemcilerin teleskop veya özel güneş gözlüğü ile bu eşsiz manzarayı izleyebileceğini belirtiyor.

Peki; güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı...

GÜNEŞ TUTULMASI SAATİ 2025

Güneş tutulması, 21 Eylül Pazar akşamı Türkiye saatiyle 22.53’te başlayacak ve dört saatten uzun sürecek.

Tutulma, 22 Eylül’ün erken saatlerine kadar devam edecek.

Parçalı tutulma, 22 Eylül 01.11’de azami düzeye ulaşacak. 22 Eylül 03.23 civarında ise tutulmanın sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜNECEK Mİ

Güneşin ve ayın günümüzdeki konumu nedeniyle tutulma Türkiye'de gözlemlenemeyecek. Hatta Dünya'nın pek çok yerinde tutulma kısmen de olsa hissedilemeyecek.

Tutulma yalnızca belirli güney yarımküre bölgelerinde izlenebilecek. Kısmi güneş tutulması en net şekilde Yeni Zelanda, Avustralya’nın doğu kıyıları, Antarktika’nın kuzey bölgeleri ve bazı Pasifik adalarından gözlemlenebilecek.